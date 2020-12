Avo La Spezia, occhio alle truffe a nostro nome

Ci è stato segnalato che ad una signora anziana è stato chiesto telefonicamente di fare un’offerta a nome dell’AVO

L’associazione volontari ospedalieri della nostra città, proponendosi di passare a ritirare personalmente l’offerta.

Come AVO smentiamo categoricamente di aver chiesto, telefonicamente o in persona, offerte a nostro favore e pertanto mettiamo in guardia le persone, anziane e non, a non cadere vittime di telefonate sicuramente truffaldine e a voler segnalare alle competenti autorità qualunque iniziativa sospetta.

Rimaniamo sempre disponibili, come associazione, ad aiutare chi ha bisogno del nostro aiuto e delle nostre delucidazioni ma raccomandiamo vivamente ancora una volta, OCCHIO ALLE TRUFFE!