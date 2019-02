Autovelox: oggi in via Adamoli e corso Europa, domani via G. Rossa e corso Italia

Il Comando della Polizia Locale di Genova oggi ha diffuso orari e postazioni in servizio con Autovelox in città.

Ecco tutte le informazioni.

Martedì 5/02/2019: ore 6.30 – 13.30 VIA ADAMOLI

5/02/2019: ore 13.00 – 20.00 CORSO EUROPA

Mercoledì 6/02/2019: ore 6.30 – 13.30 CORSO ITALIA

6/02/2019: ore 19 – 2 CORSO EUROPA

6/02/2019: ore 13 – 20 VIA G. ROSSA

Giovedì 7/02/2019: ore 6.30 – 13.30 VIA G. ROSSA

7/02/2019: ore 6.30 – 13.30 VIA PRA’

7/02/2019: ore 13 – 20 VIA EMILIA

7/02/2019: ore 19 – 2 CORSO GASTALDI / VIA TOLEMAIDE

Venerdì 8/02/2019: ore 6.30 – 13.30 CORSO EUROPA

8/02/2019: ore 6.30/13.30 VIA G. ROSSA

8/02/2019: ore 13.30 – 20 ASSE CORSO SAFFI/QUADRIO VIA GRAMSCI

8/02/2019: ore 19 – 2 CORSO ITALIA

Sabato 9/02/2019: 6.30 – 13.30 LUNGOBISAGNO ISTRIA/DALMAZIA

10/02/2019: ore 6.30 – 13.30 ASSE LUNGOMARE CANEPA VIA G.ROSSA.