Autovelox fuorilegge a Genova e ricorsi, Gambino: in attesa di chiarimenti

“Siamo in attesa di ricevere un formale chiarimento dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma a oggi la situazione non presenta elementi di novità e pertanto i sistemi di rilevamento della velocità restano in funzione sul territorio.

Il Comune di Genova, come tutti i Comuni italiani e gli organi di Polizia Stradale presenti sul territorio, si avvale di strumentazione di rilevamento della velocità sottoposta a preventiva procedura di approvazione tecnica effettuata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel nuovo Codice della strada, in fase di approvazione alle Camere in questi giorni, sono contenute novità anche sugli strumenti di rilevamento della velocità.

Auspichiamo che venga fatta chiarezza anche sull’approvazione ed eventuale omologazione rilasciata dal ministero stesso per mettere al riparo i Comuni e i cittadini da incertezze e zone d’ombra interpretative della norma”.

A Genova autovelox e tutor fuorilegge: non sono omologati. Via ai ricorsi

Lo ha dichiarato ieri l’assessore comunale alla Sicurezza e Polizia locale di Genova in merito alla recente sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di un automobilista contro una sanzione presa con l’autovelox approvato, ma non omologato. Come invece prescrive la legge e riconosciuto dai supremi giudici.