Via Gramsci, interviene per sedare una lite: coltello puntato alla gola

Ieri sera stava camminando in via Gramsci a Genova, quando ha visto un uomo e una donna che stavano litigando in un’auto e ha deciso di intervenire per sedare l’alterco.

Nel momento in cui si è avvicinato troppo e ha bussato al finestrino dell’auto, però, si è visto puntare un coltello alla gola e minacciare di morte dal cinquantenne alla guida, visibilmente ubriaco.

Il 34enne è quindi riuscito a telefonare al 112, anche se il 50enne ha tentato di strappargli via dalle mani il telefono cellulare.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti della Polizia. Alla vista dei poliziotti l’aggressore ubriaco si è scagliato anche contro di loro.

Alla fine è stato bloccato e portato in questura, dove è stato denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, minacce gravi, percosse, tentato furto con strappo e possesso ingiustificato di armi.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità del denunciato.

La donna, sotto choc, ha rifiutato il trasporto in ospedale. L’auto su cui si trovava la coppia è stata messa sotto sequestro perché priva di assicurazione.