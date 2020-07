Autostrade Liguria | Coda di 5 km sulla A7 e 1 sulla A12

Oltre alle consuete chiusure si sono formate delle code e dei rallentamenti sulle autostrade della Liguria.

Eccoli nei dettagli alle ore 17.40.

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 125.8 in direzione Milano è pèresente una coda di 5 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Sono presenti code a tratti sulla A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 88.6 in direzione Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per lavori.

Sulla A12 Genova-Livorno in direzione Rosignano, è presente una coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi per lavori.

Code a tratti anche sulla A26 Genova Voltri-SS 33 Sempione-Gravellona Toce al Km 29.9 in direzione Genova Voltri tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Il traffico in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do

Ancora code e disagi sulle autostrade liguri: le chiusure diurne

Autostrade Liguria | Le chiusure della notte tra venerdì 17 e sabato 18 luglio