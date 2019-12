Pubblichiamo e segnaliamo l’andamento del traffico nei prossimi giorni sulle autostrade liguri in relazione alle manutenzioni in corso e gli ultimi fatti di crolli e ingorghi.

A7 SERRAVALLE-GENOVA

Sulla A7 Serravalle-Genova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra il bivio per la A12 Genova-Sestri Levante e quello proveniente dalla stessa A12, verso Genova, prevista nella notte tra il 30 e il 31 dicembre.

A12 GENOVA-SESTRI LEVANTE

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova est e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova est, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria con rientro, sulla A7, a Genova ovest.

A10 GENOVA-SAVONA

Sulla A10 Genova-Savona, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di sabato 28 alle 6:00 di domenica 29 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Arenzano e Varazze, verso Savona. Pertanto, non sarà possibile usufruire dell’area di servizio “Piani D’Invrea nord”, situata all’interno del tratto chiuso. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro, sulla A10, alla stazione autostradale di Varazze, per proseguire in direzione di Savona.

A12 GENOVA-SESTRI LEVANTE: DI LAVAGNA

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di domenica 29 alle 6:00 di lunedì 30 dicembre, sarà chiusa la stazione di Lavagna, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Chiavari.

A10 GENOVA-SAVONA

Sulla A10 Genova-Savona, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, verso Genova. In alternativa, chi è diretto verso Genova, dovrà uscire alla stazione autostradale di Genova Pra’.

A7 SERRAVALLE-GENOVA

Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio per la A12 Genova-Sestri Levante e quello proveniente dalla stessa A12, in direzione di Genova. In alternativa, chi proviene da Milano/Serravalle, dovrà proseguire sulla A12 Genova-Sestri Levante e uscire alla stazione autostradale di Genova est, da dove potrà rientrare e procedere verso Genova per uscire, sulla A7 Serravalle-Genova, alla barriera di Genova ovest. Si precisa che, chi proviene dalla A12 (da Livorno/Sestri Levante), potrà regolarmente immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, verso Genova. ABov