Autostrade | Attese copiose nevicate: disposizioni e precauzioni

L’aria fredda di origine artica che sta interessando da giorni la parte settentrionale della penisola e una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia determineranno copiose ed estese nevicate a quote autostradali su gran parte del nord del Paese, a partire dalla serata di oggi.

In particolare, si attendono nevicate in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna.

Autostrade per l’Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

Sospensione divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Infatti, per effetto del DM 560 del 4 dicembre 2020, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate è sospeso.

Aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.