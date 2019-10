Autostrade A12 | Al via manutenzione del viadotto sul Bisagno: termine nel 2021

Secondo quanto comunica la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha preso il via in questi giorni, e proseguirà nel corso delle prossime settimane, l’attività di montaggio dei ponteggi sul viadotto Bisagno, propedeutica all’avvio dei lavori di restauro sulla superficie dell’intero viadotto a partire dalla porzione di Ponente.

In particolare spiegano dalla direzione come verranno eseguiti gli interventi di manutenzione conservativa, con l’eliminazione del calcestruzzo superficiale ammalorato, di pulizia e sabbiatura dell’ossidazione superficiale, di posa di malta protettiva e di tinteggiatura anti-corrosione su tutte le parti del viadotto quali pile, impalcato e cassoni.

Il progetto di manutenzione, prevede che si proceda partendo dalla pila 3, in essere in via delle Gavette, per proseguire con le pile 2 e 1.

La durata dei lavori prevista è di circa due anni.