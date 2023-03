Autocarro incastrato in voltino ferroviario, via San Quirico chiusa

Risulta ancora chiusa via San Quirico in Valpolcevera in corrispondenza del voltino ferroviario per la rimozione di un autocarro che è rimasto incastrato.

Il tutto è partito prima delle 10, quando un camion è rimasto incastrato in via San Quirico nel voltino delle ferrovie.

Sul posto, in Valpolcevera, la polizia locale ha segnalato rallentamenti al traffico intorno alle 10, poi la strada è stata chiusa poco prima delle ore 11 per la rimozione.

Non è la prima volta che si verifica un fatto del genere.