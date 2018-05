Oggi, poco prima di mezzogiorno, in via Canevari, si è sviluppato un incendio nel cofano di una vettura in transito. Nel mentre la squadra di Genova Est giungeva sul posto, un vigile del fuoco libero dal servizio, utilizzava un estintore a polvere per spegnere il principio d’incendio.

La squadra ha successivamente monitorato che le fiamme non tornassero a propagarsi.

Nel momento in cui l’auto ha preso fuoco, il conducente si era allontanato.