E’ successo in via Previati

Era circa l’una di questa notte quando, a Chiavari, in via Previati, un’auto in sosta è andata in fiamme vicino ad alcuni palazzi.

C’è stata un po’ di apprensione tra i residenti ma, l’immediato intervento dei vigili del fuoco ha domato le fiamme.

Sul fatto indagano i carabinieri.