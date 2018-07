Auto in bilico su scarpata del Muzzerone, ragazza salva

I vigili del fuoco della Spezia sono intervenuti intorno alle 23:00 di ieri sera per recuperare un’auto andata fuori strada sulla via che dalle Grazie porta al Muzzerone.

Per cause non ancora accertate la giovane conducente, una ragazza spezzina dell’85, è finita con le ruote posteriori della sua Y10 fuori dalla carreggiata rimanendo in bilico su una scarpatina di una decina di metri.

La ragazza è uscita incolume ed autonomamente dall’auto ed i vigili del fuoco in pochi minuti hanno provveduto a rimetterla in posizione di sicurezza sulla strada, imbragandola e tirandola con un verricello.

Sul posto anche i carabinieri ed il 118.