Autisti Flixbus: Ammenettati dai gendarmi francesi

I due autisti accusati di favoreggiamento immigrazione clandestina

Due autisti di un pullman della Crognaletti, azienda associata alla compagnia di trasporto passeggeri Flixbus hanno denunciato di essere stati fermati dalla gendarmerie francese, “ammanettati, portati nelle guardine e tenuti in una cella” con l’accusa di favoreggiamento della immigrazione clandestina per avere trasportato passeggeri non in regola con i visti di ingresso in Francia.

I due autisti partiti da Firenze e diretti a Barcellona, sono stati fermati intorno alle 23 di sabato all’altezza di Nizza, dopo aver superato il confine di Ventimiglia e poi rilasciati il giorno dopo, nel pomeriggio.

La compagnia segnalerà l’accaduto al ministero degli Esteri.

“Stiamo cercando di accertare quanto accaduto con le autorità francesi e italiane, nel minor tempo possibile e nel modo più trasparente. Vogliamo chiedere alle autorità una verifica chiara su una vicenda che non può lasciarci indifferenti.” Ad evidenziarlo è la stessa FlixBus con una nota.

“I nostri autisti sono professionisti, altamente specializzati, sottolineano FlixBus Italia e Crognaletti. La loro collaborazione è sempre massima nei confronti delle autorità preposte, alle quali però non possono sostituirsi nell’effettuare i controlli di sicurezza, che rappresentano una garanzia per gli stessi autisti e per i passeggeri che accogliamo a bordo”.

“L’interesse di FlixBus e di tutti i suoi partner – spiegano dall’azienda – è la massima tutela di tutti gli autisti e dei viaggiatori: la collaborazione con le istituzioni, e con le forze di polizia preposte al controllo dei documenti di viaggio, non è mai venuta meno e pertanto ci aspettiamo che quanto accaduto venga chiarito al più presto”.