Audio | Roberto Minoliti: “Io Sampdoria-Torino la vedo così…”

Ultima squadra ligure a scendere in campo nella 28a giornata di campionato sarà la Sampdoria (domenica 21 marzo, ore 15.00, come usava una volta) che affronterà, in una difficile gara, il Torino, che si trova in piena zona retrocessione e che mercoledì ha vinto in maniera rocambolesca il recupero contro uno strambo Sassuolo.

Abbiamo ascoltato il Giornalista Roberto Minoliti, che in questo audio ci parla della gara, molto attesa da tutto l’ambiente blucerchiato.

Franco Ricciardi

Cliccare qui sotto: