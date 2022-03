AUDIO / Presentazione di Sampdoria-Juventus

Occorre rialzarsi ed in fretta da questo balordo periodo; ma l’avversario che la Sampdoria deve affrontare sabato 12 marzo al “Ferraris” (ore 18.00) non è certamente tra i più malleabili. Arriva infatti a Marassi la Vecchia Signora Juventus, reduce da una lunghissima striscia positiva che l’ha portata, dopo una partenza in campionato con il freno a mano tirato, ad un passo dalla zona che conta. E visto il balbettare a turno di Inter, Milan e Napoli, i bianconeri, con trenta punti ancora in palio, possono nutrire ancora qualche speranza di scudetto.

La Sampdoria è in difficoltà, si è visto soprattutto nelle due ultime gare; mister Giampaolo ha parlato chiaro, dicendo a chiare lettere che occorre tirare fuori gli attributi, perchè il baratro – inteso come lotta retrocessione – è parecchio vicino.

Il Venezia, terz’ultimo in classifica, è distante soltanto 4 punti. Ricordando anche che i lagunari hanno da recuperare una gara. Quindi non si può proprio scherzare con il fuoco.

L’audio commento del Giornalista FRANCO RICCIARDI (cliccare sotto):