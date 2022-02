Audio I La Sampdoria supera l’Empoli e vede il traguardo

La Samp non sbaglia la sfida fondamentale contro l’Empoli, gioca una gara molto precisa, attenta, e di puro sacrificio, ed alla fine porta a casa tre punti fondamentali per morale e classifica.

Non è stato semplice, perché l’Empoli è parso avversario non morbido, che ha giocato a ritmo intenso per tutta la gara; bravi sono stati i blucerchiati a limitare le azioni pericolose dalle parti di un Falcone sempre più convincente. Ottima la coppia Ferrari-Colley, bene Bereszynski ed il rivitalizzato Murru, ottimo Ekdal, positivi Candreva e Thorsby, più che convincente il deb Sabiri, volitivo Caputo, incommensurabile capitan Quagliarella.

Nel servizio audio il commento e l’analisi del Giornalista Roberto Minoliti (cliccare sotto):