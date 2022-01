AUDIO I Il commento a fine gara di Sampdoria – Cagliari 1-2

Nulla di nuovo sul fronte partite tra Sampdoria e Cagliari: in una maniera o in un’altra il risultato finale è sempre il medesimo, con i blucerchiati scornati a fine gara. E’ un po’ di tempo che questo accade, e sta ormai diventando una costante… succede sempre di tutto, in negativo, in questi incontri, da portieri che scivolano al momento del semplice rilancio, o a palloni rinviati sulla schiena di un avversario, o a gol presi a 18 secondi dalla fine con palla in mano al nostro estremo, senza contare di gollonzi, o arbitraggi tutti di marca rossoblù; ultimamente ne abbiamo viste di tutti i colori, senza nulla voler togliere ai meriti del Team sardo in queste sfide.

Che dire quindi… una buona notizia esiste, in questo giorno di Befana al carbone: la Sampdoria non dovrà più giocare in questa stagione contro il Cagliari!

Qui sotto l’audio commento del Giornalista Roberto Minoliti (cliccare sotto):