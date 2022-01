AUDIO I Il commento di Sassuolo-Genoa 1-1

Finisce in parità la sfida tra Sassuolo e Genoa al Mapei Stadium di Reggio Emilia, gara valevole per la prima di ritorno del campionato di Serie A.

Contra la forte formazione emiliana il Grifone ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, disputando un buon primo tempo, molto ordinato, dopo che a sorpresa al 7’ di gioco il solito, grande Destro – in campo per la prima volta come capitano rossoblù – con un pregevole colpo di tacco aveva portato in vantaggio in Genoa. Tutt’altra storia nella ripresa, quando la squadra di Shevchenko veniva schiacciata nella propria area, subendo giustamente prima il pari con l’incontenibile Berardi (55’) e difendendosi a fatica dalle folate neroverdi…

L’audio commento del giornalista Franco Ricciardi (cliccare sotto):