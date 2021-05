Audio I Genoa, a Bologna (Mercoledi, ore 20.45) gioca per 90 minuti!

Genoa, a Bologna (Mercoledì 12 maggio, ore 20.45) bisogna vincere. Basta chiacchiere, basta tattiche attendistiche per tutto il primo tempo… basta.

Al Dallara occorre giocare una partita da Genoa, quello che quest’anno si è visto soltanto a tratti, e molto poco. L’errore piu grande quindi, come in questi giorni ripetono un po tutti, sarebbe quello di scendere in campo con una tattica d’attesa. Ma perbacco, attesa di cosa? Di prendere ancora una volta la solita, consueta sberla, per poi giocare gli ultimi cinque minuti nell’area avversaria, spesso senza costrutto?

L’audio presentazione della partita del Giornalista Franco Ricciardi: