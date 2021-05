Audio I A Roma finisce 4-3 per la Lazio, nella ripresa il Genoa sfiora l’impresa

Il Genoa esce sconfitto dall’Olimpico di Roma battuto per 4-3 dalla Lazio, che continua cosi la sua rincorsa alla Champions.

Un Grifone nel primo tempo forse troppo timido, che parte con qualche timore e chiudi i primi 45’ sullo 0-2, per poi fare paura ai capitolini nella ripresa.

Un passo falso quello di Perin e compagni che non incide più di tanto sulla classifica; anzi a ben vedere la situazione è migliorata, perchè in punti di vantaggio sulla terzultima squadra in classifica (il Benevento) restano 5 punti, ma sono diminuite le gare che mancano a fine torneo, che sono soltanto 4. Inoltre, c’è da tenere conto che nel prossimo weekend ci sarà lo scontro, autentico spareggio per la salvezza, tra Benevento e Cagliari.

Ecco l’audio commento del Giornalista Franco Ricciardi: