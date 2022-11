Attesissimo ritorno quello di Davide Calgàro sul palco di Stradanuova, l’artista lo aveva già calcato quando era ancora un ragazzino

Attesissimo ritorno quello di Davide Calgàro sul palco di Stradanuova, il più giovane Stand Up Comedian d’Italia. In questi 4 anni Davide ha avuto una crescita come professionista e come comico che lo ha visto condividere grandi e piccoli schermi con artisti del calibro di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Una carriera in salita, che oggi ne ha fatto un comico bravissimo e uno Stand Up Comedian con dei tempi pazzeschi! Sarà in scena il 25 novembre con il suo nuovo spettacolo “Venti Freschi”.

Il 26 novembre è la volta di Laura Formenti, altra stella nascente del panorama comico italiano. Stand Up Comedian con una lunga gavetta alle spalle, la Formenti riesce a ironizzare sulla figura della donna in tutte le sue possibili declinazioni.

Nel presentarlo la Formenti dice che il suo è “Uno spettacolo che ha già fatto 3.576.687,6 repliche in 322 paesi ed è stato definito da Charlie Chaplin “Una performance necessaria, una vera rivoluzione nella comicità normale”.” Come è possibile? … la risposta a questa domanda sta nel titolo: “Poi vi spiego”.