“Attacchi di Swing” un duo incredibile di virtuosismo tra musica e comicità

A Dicembre Stradanuova dona risate e solidarietà

A Natale siamo tutti più buoni, ma perché non esserlo per tutto il mese di dicembre?

Stradanuova vuole trasformare l’intero mese delle feste nel mese della solidarietà, in collaborazione con Progetto 80 Sampiedarena. Con un piccolo gesto, anche tu puoi aiutarci ad aiutare!

Per gli spettacoli degli “Attacchi di Swing” sarà presente in teatro uno stand di Progetto 80 dove sarà possibile informarsi sulle loro attività e contribuire all’associazione con una donazione.

Inoltre per gli spettacoli degli Attacchi di Swing, saranno disponibili biglietti (sia online che alla cassa) che includono una donazione di 2,00€ per Progetto 80. Per acquistare i biglietti + donazione online, ti basterà scegliere la tariffa INTERO + DONAZIONE.

COSA È PROGETTO 80 SAMPIERDARENA ODV?

Progetto 80 Sampiedarena è un’organizzazione di volontariato operante dal 1982 a Genova, composta da persone disabili e volontari, che insieme cercano di facilitare e favorire la qualità di vita dei portatori di handicap motori.

Che cosa offre Progetto 80?

Progetto 80 offre un servizio con automezzi attrezzati per il trasporto e l’accompagnamento di persone con disabilità motorie.