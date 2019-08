Atp, una navetta per il Colombo e ritorno bus a Brignole

I primi dati, relativi alle due settimane iniziali del servizio, confermano il gradimento dello Shuttle, il bus navetta che fino al 29 settembre collegherà tutti i giorni la Riviera di Levante allo scalo aeroportuale Cristoforo Colombo di Genova.

Con 186 passeggeri trasportati per le prime due settimane, tra giugno e luglio, i due bus navetta impiegati per svolgere il servizio sono promossi.

Tanto da convincere la Società Aeroporto di Genova, partner dell’iniziativa, a inserire il servizio direttamente nell’homepage del Cristoforo Colombo: da due giorni i passeggeri che dal Tigullio vogliono raggiungere lo scalo con lo “Shuttle” o che dall’aeroporto vogliono viaggiare verso la Riviera di Levate, possono prenotarsi on-line su https://www.airport.genova.it/da-per-laeroporto-di-genova, oltre che sul sito di Atp Esercizio (http//:atpesercizio.it/AirportShuttle), anche da tablet e smartphone.

Una novità importante nel panorama del trasporto pubblico della Città Metropolitana di Genova per Atp, che adesso volge lo sguardo al Ponente di Genova, ad Arenzano, Cogoleto e alla valle Stura.

L’obiettivo è creare una linea di trasporto per l’aeroporto anche da questa zona: “Il progetto – spiega Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana – è pronto e come sempre Atp sta già lavorando per metterlo in pratica. La navetta potrebbe arrivare fino alla provincia di Savona che del resto è nell’area di interesse dello scalo genovese in linea con le politiche volute dal sindaco, Marco Bucci, lavoriamo per il miglioramento del trasporto pubblico e per implementare i servizi.

Soprattutto con il ritorno alla normalità della viabilità e ancor più ina vista con la rinascita di ponte Morandi”.

L’altra importante novità riguarda il ritorno dei bus del ponente (valle Stura e ponente genovese) al nuovo capolinea di Genova Brignole: “Atp – aggiunge Garbarino – è pronta e già abbiamo comunicato l’intenzione di riappropriarci degli spazi necessari al capolinea di viale Caviglia. Dal territorio del Ponente e dalla valle Stura arriva una precisa richiesta al riguardo e c’è l’intenzione di dare una risposta positiva a tempi brevi. Ovviamente con la piena collaborazione dei Comuni”.

Anche il giorno di Ferragosto lo “Shuttle” sarà pienamente in funzione: “Atp non va in vacanza, anzi in queste settimane tra i bus di linea, quello aeroportuale e il Discobus, stiamo offrendo ancora più servizi”, confermano Andrea Geminiani e Roberto Rolandelli, direttori di Atp. P

er Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio: “La creazione del servizio Shuttle per il “Colombo” è l’ennesima dimostrazione che l’attività degli Enti territoriali e la collaborazione fra gli stessi sono fondamentali per migliorare la qualità dei servizi offerti e per favorire lo sviluppo turistico del nostro comprensorio”.