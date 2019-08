Il comandante della capitaneria di Santa Margherita incontra il sindaco Di Capua

Incontro a Palazzo Bianco tra il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua e il nuovo comandante della Capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure, Ivan Bruno.

Nel corso della visita di questa mattina, il primo cittadino ha ringraziato il Tenente di Vascello Antonello Piras per il lavoro svolto in questi anni, augurandogli buon lavoro per il nuovo incarico.

“Il lavoro intrapreso insieme all’autorità marittima – ha detto il sindaco Di Capua – proseguirà con una maggiore collaborazione per la sicurezza dei cittadini, la vigilanza del litorale, le azioni di tutela e presidio del nostro territorio. Con il comandante Bruno porteremo avanti anche il progetto dell’amministrazione ‘Chiavari Port of Call’, per ottenere le autorizzazioni demaniali marittime necessarie per l’attracco delle navi da crociera anche nella nostra città”.

“E’ stato un incontro di presentazione – ha dichiarato il neo comandante Bruno, classe 1986 originario di Taranto e precedentemente in servizio presso Livorno – Abbiamo parlato di alcune iniziative e tematiche d’interesse comune, già in itinere durante il mandato del mio predecessore, che troveranno sicuramente una continuità anche in questo periodo”.