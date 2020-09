Modifiche agli orari delle linee Atp da domani 21 settembre. La zona di Chiavari e di Leivi sono previsti cambiamenti per le linee 6 e 4, richieste dai pendolari per ragioni di coincidenza con i treni regionali. A Sori è previsto un adeguamento delle linee promiscue e scolastiche dedicate in relazione alle frazioni collinari.

A Recco alcune modifiche riguardano la linea frazionale di Polanesi, per esaudire richieste dei pendolari residenti. E’ stata accettata la richiesta dei sindaci, dagli studenti pendolari dell’Ala val Trebbia, da domani avranno a disposizione una corsa “veloce” per l’andata e per il ritorno:

il bus transiterà sulla statale 45 senza percorrere la tratta Laccio-Scoffera, per diminuire la durata del viaggio. Per il tema sempre attuale del trasporto scolastico, Atp comunica che in queste prime giornate di attività sono stati usati una quindicina di bus “di riserva” utilizzati in casi di eccessivi affollamenti o comunque non in grado di trasportare gli studenti nel rispetto delle norme anti-covid.

Le tratte più interessate dal sovraffollamento sono le linee 4, 98 e 5 tra Sestri levante e Chiavari. In qualche occasione bus di riserva sono stati utilizzati anche sulla linea 15 della Fontanabuona e tra Recco e Genova. Come ampiamente previsto,

la situazione è destinata a restare di complessa soluzione fino a quando le scuole di ogni ordine e grado, in particolare le superiori, non avranno la possibilità di dotarsi di un orario scolastico definitivo. Attualmente, gli studenti lasciano i rispettivi istituti verso le 11.15, dopo poche ore di attività didattica.ABov