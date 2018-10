Atp, pronto un progetto di riacquisto per le ex Guglielmetti

Atp Esercizio ha inserito la fattibilità nel proprio piano industriale per riacquistare le ex officine Guglielmetti della Valbisagno e trasformarle in un deposito con officine per i bus del trasporto pubblico.

Come spiega Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana: “Ho avuto modo di discutere dell’argomento con Marco Beltrami, amministratore unico di Amt, e mi fa piacere sapere che l’ipotesi di riacquistare la Guglielmetti sia oggi al centro del dibattito, con alcuni sindacalisti che si dicono d’accordo”.

Per Atp la collaborazione e la piena sintonia con Amt è fondamentale: “Noi pensiamo di poter rispondere alle esigenze di Atp, che entro la fine dell’annoi avrà 40 nuovi mezzi, puntando essenzialmente sue due depositi con officina. Uno in Valle Scrivia e uno per la Val Trebbia e appunto la Valbisagno, che potrebbe essere alla Guglielmetti. Naturalmente si dovrà chiedere all’attuale proprietà, la Coop con la sua società talea, di cedere gli spazi a un prezzo congruo. Sono certo che una società importante territorialmente come è la Coop avrà la capacità di venire incontro alle esigenze di cui stiamo parlando”, aggiunge Garbarino.