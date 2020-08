Un’attenta campagna di controlli biglietti sulle linee Atp serali e notturne del Tigullio ha avuto inizio questa settimana. Le due squadre di agenti verificatori hanno intrapreso una campagna contro l’evasione compreso il controllo del rispetto delle norme Covid (distanziamento a bordo, obbligo mascherina, 60% per cento dei posti a sedere fruibili) sulle linee 82 tra Rapallo, Santa Margherita e Portofino, e sulle linee 4, 5 e 98 tra Casarza, Sestri Levante, Lavagna e Chiavari.

«La campagna di controllo proseguirà per tutto il mese di agosto ̶ spiega Andrea Geminiani, coordinatore generale di Atp ̶ durante l’attività possiamo contare sulla collaborazione delle forze dell’ordine e della polizia locale. In un paio di casi sono intervenuti anche i carabinieri, a seguito del rifiuto di dare le proprie generalità da parte di alcuni minorenni sprovvisti di permesso di viaggio».

Con una squadra composta da una mezza dozzina di agenti verificatori, la polizia amministrativa di Atp Esercizio ha già compiuto circa 300 verifiche tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto. Sono state verbalizzate 25 persone prive di biglietto. I controlli continueranno per tutta l’estate con almeno due verifiche biglietto alla settimana, sempre riguardanti le linee cosiddette turistiche, sia del Tigullio, sia del golfo Paradiso. Gli agenti di Atp Esercizio per legge svolgono il ruolo di polizia amministrativa. Oltre ai controlli sul possesso dei titoli di viaggio i controlli hanno anche lo scopo di prevenzione e sicurezza:

«Con queste azioni vogliamo rafforzare quella percezione di sicurezza per chi usa le nostre corriere e desidera la sicurezza ̶ dice Andrea Geminiani, direttore operativo di Atp Esercizio ̶ ovviamente lo scopo principale è colpire l’evasione, facendo i controlli in una fascia oraria che usualmente si verifica il fenomeno dell’evasione biglietto. I primi risultati sono incoraggianti. Abbiamo rilevato che il numero delle persone a bordo è abbastanza elevato, circa il 50% della capienza del mezzo. C’è dunque una ripresa del movimento serale e notturno, segnale incoraggiante per l’industria del turismo».

Atp Esercizio ricorda che tutti coloro che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di titolo di viaggio, a convalidarlo ed esibirlo in caso di controllo. Ai sensi della normativa vigente, il personale dedicato alle funzione di controllo dei titoli di viaggio assume la qualifica di Pubblico Ufficiale. Il rifiuto di rilasciare le proprie generalità o rilasciarne false, la resistenza, la violenza e l’oltraggio nei confronti dei verificatori sono reati penali e, come tali, perseguibili ai sensi del Codice Penale.

Le sanzioni amministrative sono previste dalla L.R. 36/2012 alla redazione del verbale, euro 40 per il pagamento contestuale alla redazione del verbale, euro 60 per pagamento entro 5 giorni, euro 93,33 per pagamento entro 60 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine verranno attivate le procedure di riscossione tramite ruolo per l’importo di euro 280 oltre spese ed interessi. ABov