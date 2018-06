Atletica, ottimo il cussino Ghia a Ponzano

Andrea Ghia si è classificato all’ottavo posto sui 1500 m al Meeting Internazionale di Ponzano Veneto, caratterizzato dalle avverse condizioni climatiche, con il tempo di 3.49.03, gara vinta dall’azzurro di Palermo Osama Zoghlami in 3.46.15. Per il mezzofondista biancorosso si tratta della decima prestazione in carriera sotto la soglia dei 3.50 sulla distanza, a conferma di una ottima continuità di prestazioni in questi anni.

Ottime notizie anche dalla pista di Cuneo dove nel corso del meeting regionale Walter Merlo il cussino Andrea Delfino ha ritrovato una ottima condizione, andando a vincere i 200 m con il buon crono di 21.58, pass per i campionati italiani assoluti.

Nella stessa manifestazione ottime notizie dalla categoria allievi: Aurora Greppi si aggiudica i 100 m in 12.56 con vento contrario di 2.5 m/s e sulla stessa distanza Giuditta Ponsicchistacca il pass per i campionati italiani di categoria con il crono di 12.81, mentre Giovanni Devecchi coglie il PB sui 200 m con un buon 23.09, ottenendo così lo standard per i campionati italiani di categoria anche su questa distanza.