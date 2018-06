A Garlenda grande successo per il torneo della FISDIR

SAVONA. 12 GIUG. Pubblico delle grandi occasioni al tennis di Garlenda per il tradizionale torneo di primavera che ha visto impegnati alcuni fra i più validi tennisti italiani del circuito Fisdir.

“Il 7° Torneo Nazionale di Primavera di Tennis per Atleti con Disabilità Intellettive Relazionali- ci ha spiegato lo stesso sindaco di Garlenda Silvia Pittoli- è stato un successo. Si tratta ormai per Garlenda di un appuntamento molto atteso che vede impegnati atleti provenienti da tutta Italia e che è sempre seguito con interesse e passione da un folto pubblico”.

In finale, nel tabellone principale del torneo Open, sono arrivati Carlo Brignoni e Antonello Catalano. Catalano alla fine ha battuto l’ avversario con un netto 6 a 0.

Gli altri vincitori sono stati nel tabellone C Emanuele Bezzi (che ha superato in finale Gabriele Vietti); nel minitennis successo per Bider su Terrile, mentre nel doppio i due finalisti dell’ Open Brignoni e Catalano in coppia hanno avuto la meglio sul duo Forneris- Vietti.

A premiare gli atleti è stato lo stesso sindaco Silvia Pittoli insieme al delegato regionale della FISDIR Dario Della Gatta.

Ad organizzare l’ evento, che fa parte del Circuito nazionale Fisdir, è stato il Tennis Club Garlenda, un sodalizio tennistico impegnato anche nel Tennis in carrozzina e nel Tennis per atleti con disabilità intellettive relazionali.

“Da alcuni anni – ci hanno spiegato i dirigenti- la nostra associazione sportiva promuove anche corsi e tornei di tennis per disabili e con molto piacere siamo riusciti anche quest’anno con soddisfazione ad organizzare per il settimo anno di fila questo torneo nel quale si sono sfidati bravissimi atleti provenienti da tutta Italia”.

PAOLO ALMANZI