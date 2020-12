Atletica, la cussina Luminosa Bogliolo atleta dell’anno 2020

È di questi giorni una notizia che inorgoglisce la sezione atletica leggera del CUS Genova. Luminosa Bogliolo, cresciuta tra le fila biancorosse e alle Fiamme Oro dal 2019, è ufficialmente l’atleta femminile dell’anno 2020, come riportato dalla FIDAL. «L’ostacolista azzurra delle Fiamme Oro», si legge sui canali della Federazione, è stata «premiata per la costanza della sua stagione nei 100 hs».

Se il suo 2019 è stato di livello altissimo, non è stato da meno il 2020. Oro alle Universiadi di Napoli, semifinale raggiunta ai Mondiali di Doha, vittoria all’Europeo per Nazioni e un personale di 12″78 nell’anno solare 2019.

Nel 2020 per lei due 12″93 nelle due gare dell’esordio stagionale a Rieti in Fastweb Cup. Due miglioramenti di primato personale sui 100 m piani con un 11″74 in finale al Trofeo Città di Rieti, classificandosi al secondo posto. Vittoria poi al Meeting Città di Savona, nuovo season best al Triveneto Meeting e uno strepitoso 12″79 al Meeting di Turku, in Finlandia. Da lì una serie lunghissima di splendidi risultati, tra i quale la vittoria nella prova inaugurale di Diamond League in Svezia.

Grande orgoglio da parte della sezione e complimenti a Luminosa per la carriera che si sta costruendo gara dopo gara.