Atena e gli strumenti digitali per l’insegnamento

Università di Genova in prima linea per la formazione degli insegnanti sull’uso degli strumenti digitali

Il progetto ATENA: strumenti digitali per l’insegnamento.

Sono aperte le iscrizioni al progetto formativo “A.TE.N.A. – Ambienti e Tecnologie per un Nuovo Apprendimento”, un progetto finanziato da Regione Liguria, su Fondo Sociale Europeo e realizzato dal Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell’Università di Genova, in Associazione Temporanea di Scopo con la Scuola di Robotica, il Digital Innovation Hub LIGURIA e la Fondazione CIF.

L’obiettivo generale del progetto è quello di rendere l’intero sistema educativo regionale capace di accompagnare al successo i ragazzi coinvolti, anche mediante l’utilizzo di un comune linguaggio digitale, proprio dell’universo giovanile. Per questo si intende potenziare l’attività di insegnamento, fornendo al personale scolastico strumenti di didattica innovativa basata sull’uso di strumenti digitali.

Il comunicato completo è disponibile su UniGe.life, il magazine dell’Università di Genova.