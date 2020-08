Sanremofamusica in Piazza Colombo e Piazza Bresca

Tu bands is megl che uan…, questa sera nelle piazze sanremesi potremmo ascoltare, Mauro Vero “onemanband” e The Fioristi

Mauro Vero “onemanband” – a partire dalle 18.30 in Piazza Bresca.

Cantante e chitarrista assai versatile con un ottimo feeling nella musica acustica dove la voce e la chitarra si fondono in un tutt’uno molto interessante. Tutta l’esperienza musicale di più di trent’anni a disposizione degli ascoltatori con un repertorio che varia dai cantautori italiani (Battisti, De Andrè, Dalla, De Gregori, Concato, Daniele e altri) alla musica internazionale (John, Joel, Eagles, Clapton, Pink Floyd, Santana, Sting e altri) e con una scelta di canzoni famose a partire dagli anni 60’ e uno spazio dedicato alle proprie composizioni. Il tutto variato attraverso l’uso del “looper”, di alcune basi oppure in versione voce e chitarra!

Ricordiamo che #sanremofamusica in piazza Bresca è organizzata da Punto B, Ristorante Chico e Rosa, Ristorante da Nicò, U Recantu, Sottocoperta e Comune di Sanremo.

The Fioristi a partire dalle ore 21, In Piazza Colombo

La band, formata da:

Lois Fasano (Batteria e percussioni)

Al Tower ( Basso)

Carlo Ormea ( piano)

Davide Zappia (chitarra)

Christian G. (Voce)

Ripercorrerà canzoni pop e cantautorali sia italiane che internazionali.

Ricordiamo che #sanremofamusica in Piazza Colombo è organizzata dalla Gelateria Lollipop, Blanco Bristot, la Botte Gaia ed il Profumo del Mosto e il Comune di Sanremo.

La consulenza artistica è di Simona De Melas