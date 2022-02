Atalanta-Samp 4-0, Monday Night amaro per I blucerchiati a Bergamo

Poker subito dalla Samp che perde 4-0 a Bergamo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La squadra di Gasperini (in tribuna) non lascia scampo alla Samp che non riesce a opporre resistenza allo strapotere tecnico e tattico dell’Atalanta. I bergamaschi chiudono il match già dopo i primi 45’ grazie alle reti di Pasalic (in campo al posto di Malinovskyi ko nel riscaldamento) e Koopmeiners. Nella ripresa, l’olandese segna la sua personale doppietta su suggerimento di Miranchuk che nel finale chiude la gara sul 4-0.

Atalanta Sampdoria 4-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 6′ Pasalic,, 29′ e 61′ Koopmeiners, 85′ Miranchuk.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, de Roon, Palomino; Hateboer (82′ Maehle), Koopmeiners, Freuler, Zappacosta (82′ Scalvini); Pessina (82′ Pezzella); Pasalic, Boga (59′ Miranchuk) . A disposizione: Rossi, Sportiello, Muriel, Mihaila, Cittadini. Allenatore: Gritti.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Falcone; Ferrari (76′ Vieira), Magnani (45′ Yoshida), Colley; Conti, Thorsby, Ekdal, Murru (67′ Augello); Sensi (45′ Sabiri); Quagliarella (45′ Rincon), Caputo. A disposizione: Audero, Ravaglia, Supryaga, Vieira, Yoshida, Giovinco, Trimboli, Rincon. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Sozza di Seregno. Assistenti: Bindoni di Venezia e Longo di Paola. Quarto ufficiale: Pezzuto di Lecce. VAR: Irrati di Pistoia. AVAR: Meli di Parma.