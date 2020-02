Atalanta-Genoa, Sanabria: Sento fiducia dell’ambiente

“Siamo contenti per il punto, abbiamo fatto una grande partita, frutto di una preparazione perfetta. Dobbiamo continuare così, portando a casa punti importantissimi”.

Tonny Sanabria ci ha messo lo zampino. Seconda rete nelle ultime tre trasferte. Questa volta di testa, come la sua prima rete con la maglia del Grifone.

Utile per portare a casa un punto preziosissimo contro un avversario da Champions League. “Per un attaccante è sempre importante segnare, ma a me interessa anche aiutare la squadra. Dobbiamo lavorare tutti, da squadra. Questo è il nostro punto di forza, il mister ci aiuta molto in questo. A me ha dato molta fiducia, spero di dargli soddisfazioni. Oggi ha chiesto a noi punte di attaccare la profondità, penso che siamo riusciti a farlo bene”.