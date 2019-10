Astore ferito e soccorso a Cairo Montenotte

Dopo un astore a Cairo Montenotte, i volontari della Protezione Animali savonese hanno soccorso un altro esemplare ferito a Luceto, frazione di Albisola Superiore a Savona.

Il raro volatile è ferito ad un’ala e sono in corso analisi e radiografie per stabilire diagnosi e cure mentre, per ora, non si può escludere né confermare che sia stato colpito da una scarica di pallini da caccia.

Enpa interviene anche sulle sacrosante proteste sui social per l’uccisione del cinghiale Rino a Quiliano; sulla base dell’esperienza unica – i cacciatori ne conoscono solo alcuni comportamenti ed abitudini finalizzati alla loro nefasta attività – dei propri volontari che ne hanno soccorso ed allevato diversi, l’associazione testimonia che il cinghiale è un animale con grande sensibilità, ottima memoria, vita sociale complessa e rapporti tra membri del branco di appartenenza molto profondi ed evoluti.