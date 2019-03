Asta Stelle nello Sport: ci sono Pandev e Defrel!

Una settimana da record! Dopo la Charity Dinner di giovedì scorso all’Acquario di Genova, i protagonisti di Genoa e Samp, ma anche di Spezia ed Entella hanno firmato un week end spettacolare. Prestazione super per Ivan Radovanovic, presente proprio alla serata di Stelle nello Sport, e gol pesantissimo di Goran Pandev. Le loro maglie Genoa CFC autografate sono all’asta. Così come quelle di Gaston Ramirez e Gregoire Defrel, dopo la splendida vittoria dal sapore europeo in casa del Sassuolo.

Impresa anche per lo Spezia, vittorioso 3-2 in casa del Benevento. Online la maglia del capitano Claudio Terzi, dal 2015 allo Spezia dopo aver giocato con Napoli, Bologna, Siena e Palermo. All’asta partecipa anche Andrea Paolucci che ha indossato per la prima volta la fascia da capitano della Virtus Entella in occasione della vittoria interna per 3-1 contro la Pistoiese.

Il ricavato dell’Asta di Stelle nello Sport, patrocinata da Coni e Ussi, sarà devoluto all’Associazione Gigi Ghirotti Onlus per la terapia del dolore con assistenza ai malati terminali in Hospice e a domicilio. Asta aperta all’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport