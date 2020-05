Asta di beneficenza in favore della Croce Bianca Genovese

Artistipergenova 2020 è un’iniziativa dell’associazione Caruggi a Colori in collaborazione con Mixta

Il suo obiettivo è aiutare l’assistenza pubblica, e in particolare la Croce Bianca Genovese, a far fronte all’emergenza covid-19 attraverso un’asta di opere d’arte attivata sulle piattaforme social.

La Croce Bianca Genovese, negli ultimi tempi, ha dovuto riformulare e stravolgere il suo lavoro per far fronte all’emergenza sanitaria, e l’attuale necessità è l’approvvigionamento dei DPI (dispositivi di protezione individuale) per la sicurezza dei propri Soccorritori.

L’intento è quello di dare un contributo al superamento della difficile situazione che tutti stiamo vivendo attraverso un’iniziativa che mette al centro l’arte e la cultura come potenti strumenti di partecipazione sociale.

Invitiamo tutti gli artisti e le realtà culturali del nostro territorio a partecipare all’iniziativa che potrà crescere ed essere più efficace grazie al contributo di ognuno e di tutti.

Il nostro intento è far sì che l’arte possa diventare un’occasione di solidarietà: grazie agli artisti che la rendono visibile e tangibile, può raggiungere la sensibilità e la generosità dei partecipanti per diventare dono duraturo per tutta la collettività.

L’iniziativa è aperta a ogni artista che vorrà prendervi parte attraverso la donazione di una propria opera già realizzata o creata per l’occasione. Non vi sono limiti di dimensione, tecnica ol tema. Ciascun artista è invitato a pubblicare sul suo profilo social una o più foto dell’opera in vendita tramite l’hashtag#ArtistiPerGenova2020. Si può usare Facebook oppure Instagram, ma si richiede di utilizzare solo uno dei due canali per facilitare l’asta.

L’asta avrà luogo dalle ore 10.00 del 9 maggio alle ore 22.00 del 10 maggio in forma autogestita tra artisti e offerenti.

Le offerte potranno essere scritte nei commenti sotto a ciascun post, e il rilancio minimo per ogni offerta è di 20 €. L’asta sarà vinta da colui che farà l’offerta più alta entro il termine stabilito.

Sarà compito dell’artista contattare il vincitore dell’asta al termine di questa, e i vincitori devolveranno la loro offerta tramite bonifico bancario direttamente alla Croce Bianca Genovese senza alcun intermediario.

Cogliamo l’occasione per ringraziare le Associazioni proponenti per questa bellissima iniziativa e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare tramite Facebook e Instagram il 9 e 10 maggio cercando l’hashtag #ArtistiPerGenova2020.

Si allegano alcune foto di opere partecipanti al progetto insieme all’infografica e alle istruzioni per contribuire:

1. opera di Claudio Tagliamacco (Mixta), A bird as a Prophet

cm 50×70, olio e acrilico su carta, 2019;

2. opera di Peng Peng Wang (Mixta) , 31012020a

cm 21×30 2020, scontrino d’acquisto applicato su cartoncino.

3. opera di Franco Ferrari (Mixta), REVOLVING doors mappa

cm 100×150, 2020, tecnica mista su tela juta

4. opera di Eleonora Chiesa (Prisma Studio), Baciami

cm 8×5, foto polaroid di performance

5. opera di Fumatto ( Prisma Studio ), Gilet Gialli

Complementi originali dell’installazione,

cm 14 x 33 (2 cm spessore) , Paris Winter Collection 2018/19