Machete Aid on Twitch, diretta streaming di beneficenza della durata di 12 ore ideata dal team di Machete per raccogliere fondi a supporto del settore musicale italiano. Domani dalle h 15 su Twitch @machetetv.

Assomusica sostiene Machete Aid on Twitch. Vincenzo Spera: “Importante sostegno ad un settore fortemente in crisi”.

Assomusica, la prestigiosa Associazione degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di musica dal vivo, scende in campo per sostenere la Machete Aid on Twitch, diretta streaming di beneficenza della durata di 12 ore ideata dal team di Machete – crew ed etichetta discografica create da Salmo, Slait ed Hell Raton nel 2010 – per raccogliere fondi a supporto del settore musicale italiano, messo a dura prova dall’emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

L’evento, del tutto inedito in Italia, si svolgerà domani, venerdì 5 giugno, dalle ore 15, sul canale @MacheteTV di Twitch e vedrà la partecipazione di numerosi artisti e personalità del mondo della musica, dello spettacolo, dell’eSport e della cultura. Tutti daranno il loro contributo con performance originali. Saranno molti i canali Twitch coinvolti nella diretta per la raccolta fondi, e si attiveranno in vari momenti della giornata come palchi secondari di un festival.

I fondi raccolti saranno destinati alla versione italiana del progetto “COVID-19 Music Relief”, ideato da Spotify. In Italia i proventi di questa iniziativa verranno devoluti al fondo “COVID-19 Sosteniamo la musica” istituito da Music Innovation Hub (MIH), un’impresa sociale che crede nella musica come strumento di emancipazione, inclusione e integrazione e promosso da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

Al loro fianco, insieme ad Assomusica, anche le principali associazioni del settore musicale, come AFI (Associazione Fonografici Italiani), NUOVOIMAIE e PMI (Produttori Musicali Indipendenti), con la collaborazione di Comune di Milano e Milano Music Week. Per ogni euro donato a MIH attraverso la pagina Spotify COVID-19 Sosteniamo la Musica, Spotify ne donerà un altro, fino a un totale complessivo di 10 milioni di dollari a livello globale (includendo tutte le organizzazioni partner).

Così Vincenzo Spera, Presidente dell’Associazione: «Siamo molto felici di fare parte di questa importante iniziativa che, da un lato, conferma la forte collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti e, dall’altro, costituisce un importante sostegno ad una filiera fortemente in crisi. L’opportunità offerta da Spotify ci consente di mantenere in vita il settore della creatività, ma, soprattutto, ci permette di individuare un migliore sviluppo trasversale e sinergico con l’intero mondo della cultura, la più importante infrastruttura europea».

Gli artisti musicali che hanno aderito a Machete Aid on Twitch e parteciperanno alla diretta streaming sono: Anastasio, Andy, Bartolini, Gianni Bismark, Carl Brave, Bugo, Clementino, Cmqmartina, Cosmo, Damianito, Danti, Darrn, Dolcenera, Boss Doms, Eugenio in Via di Gioia Fadi, Balera Favela, Gaia, Ginevra, Raphael Gualazzi, Lodo Guenzi, Heavy Hummer sound system, Pianista Indie, Voodoo Kid, Lazza, Luna, Bassi Maestro, Mecna, Francesca Michielin, Tayana Music, Nitro, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Frenetik & Orang3, Rovere, Casino Royale, Rumatera, Tatum Rush, Saturnino, La Scapigliatura, Selton, Sethu, Maggio & Tanca, Linea 77, Joan Thiele, Sofia Tornambene, Twenti, Africa Unite, Venerus, Margherita Vicario, Rose Villain, Viper, Vipra, Wrongonyou e Nina Zilli.

Oltre alla musica, buona parte dei contenuti sarà dedicata al gaming, in particolare ci saranno un torneo di Fortnite e uno di Call of Duty: Warzone a cui parteciperanno sia streamer attivi su Twitch e YouTube sia player provenienti da vari team di punta del settore tra cui Pow3r, Andrea Piazza, Il Masseo e Hal Tv. Ai tornei parteciperanno anche artisti musicali a sorpresa che il pubblico, così, potrà vedere nelle vesti inedite di gamer.

Inoltre, Mic Tyson, l’innovativo format sul freestyle ideato da Nitro e DJ MS, dopo l’exploit dell’anno scorso su Twitch, inaugurerà per l’occasione un proprio canale (@mictyson) per dare vita a un’edizione speciale che avrà luogo durante la diretta di Machete Aid.

Machete Aid on Twitch è organizzato da Machete in collaborazione con Spotify, Music Innovation Hub, FIMI e Comune di Milano.

LINK UFFICIALI

https://www.twitch.tv/machetetv/

https://www.instagram.com/macheteaid/