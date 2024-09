Aspettando la Genova Jeans Week al MEI: mostra Porto i pantaloni

Dal 12 settembre al 6 ottobre, il MEI-Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana ospiterà la mostra “Porto” i pantaloni.

Un viaggio tra i luoghi, le merci e gli uomini protagonisti dello scalo genovese, un evento espositivo che anticipa la Genova Jeans Week (1-6 ottobre), manifestazione dedicata al jeans, che ha origini proprio nella città di Genova.

Mostra al MEI: un viaggio nel porto di Genova

La mostra, organizzata dal Comune di Genova e curata da Agnese Schena e Lorenzo Vivarelli del Centro DocSAI, ripercorre la storia del porto di Genova, che ha avuto un ruolo cruciale nella nascita del jeans.

Attraverso un percorso fotografico digitale e interattivo, i visitatori esploreranno luoghi iconici del porto e incontreranno i protagonisti storici che hanno contribuito alla sua evoluzione.

Dai camalli, intenti a scaricare le balle di cotone, alle grandi trasformazioni del porto, il pubblico intraprenderà un viaggio nel tempo, con vedute panoramiche dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni Sessanta del Novecento.

Esperienza digitale interattiva

La mostra sarà arricchita da strumenti multimediali realizzati da ETT, con totem touch screen interattivi e videoproiezioni. I visitatori potranno esplorare in autonomia le immagini e i contenuti, disponibili sia in italiano che in inglese. Una videoproiezione in loop mostrerà una selezione di fotografie storiche accompagnate da commenti esplicativi.

Dettagli dell’evento

La mostra sarà visitabile dal 12 al 30 settembre con un biglietto ridotto al prezzo di 5 euro. Durante la Genova Jeans Week (1-6 ottobre), l’ingresso al MEI sarà gratuito.

Per maggiori informazioni sulla Genova Jeans Week, è possibile consultare il sito ufficiale: Genova Jeans Week 2024.

Informazioni utili

Sede del MEI Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana: Commenda di San Giovanni in Prè, Piazza della Commenda, 1, 16126 Genova GE.

Sito web: www.museomei.it

E-mail: segreteria@museomei.it

Tel biglietteria 0105574155 – Tel uffici 0105576745

Orari di apertura MEI

da ottobre a maggio dal martedì al venerdì h.10.00 – 18.00, sabato e domenica h. 11.00 – 19.00; da giugno a settembre, dal martedì al venerdì h. 11.00 -18.00, sabato e domenica h. 11.00 – 19.00.

Prezzi



Intero (da 18 a 64 anni) € 7,00

Ridotto € 5,00

Famiglia (2 interi + ridotto) € 16,00 Scuole € 5,00

Bimbi 0 – 6 anni gratuito.