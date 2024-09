Asl3: domani infopoint alla Fiumara con specialisti sullo screening

Asl3 partecipa alla Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita con un infopoint dedicato alla prevenzione oncologica. Verranno presentati i programmi di screening offerti da Asl3 per:

Tumore della cervice uterina (per donne tra i 25 e i 64 anni)

Tumore mammario (per donne tra i 50 e i 74 anni)

Tumore del colon-retto (per uomini e donne tra i 50 e i 74 anni)

Informazioni e chiarimenti sugli screening oncologici

Hai ricevuto la lettera di invito e vuoi saperne di più sui test proposti? Sei nella fascia d’età indicata e non hai ancora ricevuto la lettera? Domani, martedì 17 settembre, dalle 8:30 alle 12:30, potrai incontrare gli specialisti della struttura Valutazione e Organizzazione dello Screening Asl3 presso il Palazzo della Salute di Fiumara (via Operai 80 – Genova Sampierdarena). Gli esperti saranno a disposizione per informazioni e consigli sui programmi di screening.

Accesso gratuito e senza prenotazione

L’infopoint è gratuito e non richiede prenotazione. Inoltre, sarà possibile avere colloqui individuali con gli esperti presso la stanza 14, al piano terra.

Contatti per ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Comunicazione dalle 9:00 alle 13:00 al numero 010 849 7408.

La Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita è stata istituita nel 2019 con una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.