La stagione del Recco Waterpolo comincia oggi

Il Recco Waterpolo riparte ufficialmente dopo un’estate difficile. Guidati da mister Sukno, al quarto anno alla guida della squadra, i giocatori si sono ritrovati nella piscina di Sori per il primo allenamento.

Girone di Euro Cup: un inizio impegnativo

Con l’inizio degli allenamenti, è arrivata anche l’ufficialità del girone di Euro Cup. Sorteggio complicato per Di Fulvio e compagni, che affronteranno gli ungheresi del Vasutas, i croati del Primorje (finalisti dell’ultima edizione) e gli spagnoli del Terrassa.

L’appuntamento è fissato a Budapest, dal 27 al 29 settembre. Solo le prime due classificate accederanno alla fase a gironi.

Le dichiarazioni del mister Sukno

“Sono orgoglioso di vedere la squadra al completo, nonostante le difficoltà abbiamo dimostrato di essere uniti,” afferma l’allenatore croato. “Recco andrà avanti, siamo pronti a competere in Italia e in Europa.

Siamo un po’ indietro, quindi in queste settimane ci concentreremo sulla prevenzione degli infortuni. In seguito, lavoreremo sul nuovo gioco. Abbiamo molti giovani, e se vogliamo vincere trofei dobbiamo creare una squadra solida. Il nostro primo obiettivo è qualificarci ai gironi di Euro Cup: a Budapest ci aspettano sfide difficili, ma possiamo vincere le due partite necessarie per passare il turno.”

Le parole del capitano Francesco Di Fulvio

“Le sensazioni sono positive, ripartiamo con il giusto spirito dopo la pausa post-olimpica,” dice Di Fulvio. “Come ci ha detto il mister, dobbiamo concentrarci sulla nuova stagione. Tra dieci giorni abbiamo già un impegno importante. A Recco l’obiettivo è vincere il più possibile, e sarà fondamentale crescere giorno dopo giorno. Siamo ancora un po’ indietro fisicamente, ma in Ungheria punteremo a qualificarci. Il gioco verrà dopo. Il Vasutas è una squadra forte, così come lo sono Primorje e Terrassa.”

Primo appuntamento in campionato

L’esordio in campionato è previsto a Sori, sabato 12 ottobre alle 15:00, contro la De Akker Bologna.