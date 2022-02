Artesina “innevata” verso il terzo week end di febbraio

Arriva la neve ad Artesina con 25 centimetri a imbiancare la Turra tra lunedì e martedì. Una sorpresa speciale dopo varie giornate con cannoni in funzione per rendere perfette le piste a disposizione di tutti gli appassionati di sci e di tanti club nazionali e internazionali che le utilizzano per i loro allenamenti. Gli impianti sono aperti dalle 8:30 alle 16:30 e skipass acquistabile direttamente alle biglietterie oppure online su www.artesina.it se in possesso del supporto-key card.

Per la seconda metà di febbraio, sono così attese le famiglie con possibilità di godere di giornate di sport e relax. Artesina è, infatti, la “stazione a metri zero” con molteplici servizi a disposizione senza dover ricorrere all’automobile. La Piazza Pedonale resta il fulcro di numerose attività con possibilità di ristoro presso bar e ristoranti e di noleggiare l’attrezzatura per sciare presso numerosi esercizi commerciali. Una vera e propria montagna amica, oggetto di numerose attenzioni da parte dei gestori che ogni anno effettuano investimenti tesi a migliorare i servizi per gli utenti.

Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina www.facebook.com/Artesina e sul sito www.artesina.it