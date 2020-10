Arriva un nuovo Dpcm: coprifuoco dalle 22 alle 6?

Fonti romane sostengono che tra domani e lunedì ci sia il varo del nuovo Dpcm anti-Covid, dopo un lungo vertice notturno a Palazzo Chigi.

Tra le ipotesi di cui si è parlato ci sarebbe quella di un coprifuoco dalle 22 alle 6, in pratica impedendo a chiunque di uscire alla sera, ma senza arrivare ad un lockdown, peraltro scongiurato, dalle parole del premier Conte, ieri sera a Genova a Palazzo Ducale.

Avvisaglie potrebbero esserci già dall’incontro che si svolgerà oggi, in video conferenza con le regioni.

Da evidenziare come in Lombardia, da ordinanza del governatore Fontana, bar, pub e ristoranti chiuderanno alle 24; mentre in Campania il presidente De Luca parla apertamente di “coprifuoco” per il weekend di Halloween e chiude le scuole per due settimane in tutta la Campania.

Oppure potrebbe esserci una soluzione più blanda, quale chiudere dalle 22 solo i locali pubblici per bloccare la movida.

Nel Dpcm potrebbe esserci un ampliamento dello smart working, in misura superiore al 50%. Anche se per questo servirebbe un decreto legge. Poi c’è il problema della didattica a distanza per la quale l’M5s è contraria.

Infine il Cts, Comitato tecnico sanitario, avrebbe suggerito anche la chiusura di attività a rischio, quali palestre, parrucchieri, cinema e teatri, ma sembra solo per le regioni più a rischio.