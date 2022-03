Arriva a Genova il primo MediaWorld Smart della Liguria

MediaWorld, insegna leader nella distribuzione di prodotti di elettronica, presenta oggi a Genova, in Corso Sardegna 165, il primo MediaWorld Smart della Liguria, il concept del retail di prossimità che rientra nel potenziamento della strategia omnicanale dell’insegna per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori.

Con MediaWorld Smart, che si affianca ai formati classici di MediaWorld, l’azienda porta a tre i negozi presenti nella regione dove sono già attivi il MediaWorld della Fiumara e quello della Spezia. L’ultima apertura ha un valore particolare, sia per MediaWorld che perfeziona la propria proposta con il formato di prossimità e arriva per la prima volta nel cuore della città, sia per i genovesi in quanto l’insegna è parte del progetto di riqualificazione dell’ex mercato di Corso Sardegna nel quale il MediaWorld Smart è il secondo negozio ad aprire. L’ obiettivo di MediaWorld è quello di offrire un luogo che permetta un contatto diretto e quotidiano con i clienti, in ottica omnicanale, attraverso molteplici touch point, per trasformare in realtà il claim “fatto apposta per me”.

Il nuovo punto vendita, composto da un team di 10 persone, appartiene al concept Smart così come le recenti aperture di Varese, Torino e Roma. Si sviluppa su una superficie di vendita di circa 250 mq ed è stato ideato e costruito con impianti a led, climatizzazione con recupero del calore, pavimenti in materiale riciclato e consuma energia 100% green, che proviene da fonti rinnovabili, nel segno della sostenibilità.

Il negozio, integrato al canale online MediaWorld.it (www.mediaworld.it), consente di offrire ai genovesi molteplici opportunità ed esperienze di acquisto, tra le quali, ad esempio, la possibilità di finalizzare l’ordine attraverso i servizi di pick-up e pick&pay. I clienti, inoltre, potranno trovare in esposizione un assortimento altamente selezionato di numerose categorie di prodotto e avranno a disposizione lo “Scaffale Infinito”, che consentirà di trovare, selezionare e acquistare tutti i prodotti non esposti direttamente in store.

Inoltre, presso il MediaWorld Smart, la relazione con il cliente e la consulenza personalizzata sono centrali, per questo motivo saranno sempre disponibili tutti i servizi e le soluzioni MediaWorld. I clienti potranno acquistare prodotti preconfigurati, personalizzarli e avere accesso ai servizi di riparazione smartphone, così come ricevere un aiuto professionale a casa propria per gestire al meglio tutti i dispositivi.

“Il format Smart ha come ambizione di andare proprio dove risiede il cliente, sviluppando il concetto dello store di prossimità e rafforzando la presenza del brand nei centri città. Proprio per questo, siamo particolarmente orgogliosi di arrivare a Genova nella zona dell’ex mercato di Corso Sardegna e di contribuire alla riqualificazione di uno spazio che potrà tornare a essere un punto di riferimento per vivere la città. Allo stesso modo, il nostro punto vendita sarà un luogo dove tutti i genovesi potranno cercare, scoprire e trovare le tecnologie e i servizi che meglio rispondono alle loro specifiche esigenze. Qui, sarà possibile instaurare un rapporto diretto con il nostro Team di vendita e personalizzare l’esperienza d’acquisto grazie all’integrazione del negozio con il canale online, all’insegna dell’omnicanalità” – commenta Luca Bradaschia, Amministratore Delegato di MediaWorld.

Le caratteristiche principali del nuovo negozio Smart e i servizi a disposizione dei clienti sono stati presentati oggi in anteprima all’Assessore al Commercio di Genova Paola Bordilli e alla stampa.

L’apertura al pubblico è prevista per domani giovedì 31 marzo, a partire dalle ore 09:00 in Corso Sardegna 165.

In occasione dell’inaugurazione e fino a domenica 3 aprile sarà attiva la speciale promozione “NO IVA”.