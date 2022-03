Siti Agenzia Entrate, Finanze, dogane e monopoli down

Sogei: Si tratta di un problema tecnico, non di un attacco cyber

I siti di Agenzia delle Entrate, ministero delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei monopoli e Sogei sono in down.

Dal pomeriggio di oggi, mercoledì 30 marzo, anche alcuni siti della pubblica amministrazione e ministeri non risultano raggiungibili.

Sogei, la Società generale d’informatica che da decenni si occupa dell’implementazione tecnologica di questi uffici, ha diffuso una nota via Twitter per precisare che la causa è un problema tecnico, in via di risoluzione, e che la sospensione non è da attribuirsi a un attacco hacker.

Problemi ci sarebbero anche dalla pagina del sito per il download online del green pass e per la trasmissione delle ricette elettroniche che si appoggiano all’infrastruttura di Sogei.

Sogei comunica di non essere sottoposta ad alcun attacco cyber e che i servizi sono momentaneamente non disponibili per problemi tecnici. — Sogei (@Sogei_SpA) March 30, 2022

Aggiornamento

I siti, in serata, sono tornati a funzionare