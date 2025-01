Arrestato per spaccio un ventenne maliano dalla Polizia Locale di Genova

Nella serata di sabato 28 dicembre 2024, gli agenti del Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti (GOCS) della Polizia Locale di Genova hanno arrestato un giovane di vent’anni, di nazionalità maliana, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nella zona ponente di via di Pré, nell’ambito di un servizio mirato alla repressione dei reati legati agli stupefacenti.

L’operazione di arresto

Intorno alle 21:49, gli agenti hanno individuato una coppia di consumatori che, in cambio di denaro, acquistava sostanze stupefacenti dal presunto pusher. Dopo aver osservato lo scambio, alcuni agenti hanno seguito i due acquirenti fino alla zona di Rubattino, dove sono stati fermati e trovati in possesso di due dosi di crack. Questo riscontro oggettivo ha permesso di procedere con il fermo del sospetto spacciatore.

Perquisizione e riscontri

Il ventenne è stato condotto presso gli uffici di Piazza Ortiz, dove, a seguito di una perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Successivamente, una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, situata in via Sampierdarena, ha portato al sequestro di materiale utilizzato per la preparazione e il confezionamento di stupefacenti.

Disposizioni dell’Autorità Giudiziaria

Il pubblico ministero di turno ha disposto la custodia dell’arrestato presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo. Durante l’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto ma non ha ritenuto necessario applicare ulteriori misure cautelari.

