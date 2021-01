Arrestato dalla Polizia e messo fuori in un giorno: genovese fa subito una rapina

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri dipendenti del Nucleo Operativo della Compagnia Genova Centro hanno arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale un 19enne genovese, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Il giovane era già stato arrestato il 3 gennaio scorso dalla Polizia per violazione di domicilio, aggravata dalla violenza sulle persone, ma dopo poche ore è stato scarcerato dal giudice del Tribunale di Genova a seguito del rito direttissimo e sottoposto all’obbligo di dimora.

Sestri Ponente, aggredisce il nonno per entrare in casa: 19enne arrestato

Non contento, il 19enne si è recato in via XX settembre dove, dopo aver spintonato con violenza una 29enne ecuadoriana, le ha rubato il telefono cellulare per poi fuggire a piedi.

I carabinieri di pattuglia, dopo aver udito le urla della giovane straniera, hanno individuato e inseguito il rapinatore, riuscendo a bloccarlo dopo una colluttazione.

Uno dei militari ha riportato una lieve lesione.

La refurtiva è stata recuperata e consegnata all’ecuadoriana, che ha ringraziato i carabinieri.

Il 19 enne genovese è stato preso e rimesso in cella a Marassi.