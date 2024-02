Arrestato 21enne in via Carrara per tentato furto

La Polizia sabato scorso è intervenuta in via Carrara per arrestare un individuo di 21 anni sorpreso mentre tentava un furto in un’abitazione.

Grazie alla segnalazione di un cittadino, le volanti dell’U.P.G. si sono dirette verso via Giorgio Chiesa, dove aveva avuto luogo l’evento sospetto.

Testimoni oculari hanno notato un individuo che scavalcava il muro di cinta di una casa e un altro che sembrava essere il suo complice, poco distante, che fungeva da palo.

Tuttavia, il sospetto nel giardino, avendo intuito di essere stato scoperto ha scavalcato di nuovo il muro di cinta, cercando di fuggire.

Grazie alla pronta reazione delle autorità, che hanno diviso le forze per coprire tutte le possibili vie di fuga, l’individuo è stato rintracciato e arrestato in via Carrara, dove si era nascosto dietro alcune auto, cercando anche di disfarsi di uno zaino sospetto.

Una volta recuperato lo zaino, al suo interno sono stati trovati utensili da scasso quali un cacciavite a taglio, una chiave a pappagallo, un paio di cesoie e uno scalpello, oltre a guanti da lavoro, tutti indizi chiari del tentativo di furto.

È importante notare che i proprietari dell’appartamento non si sono accorti di nulla durante il tentativo di furto, apprendendo dell’incidente solo dopo l’arresto del sospettato.

Il giovane, ora, sarà sottoposto a giudizio con rito direttissimo, rispettando naturalmente la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva.