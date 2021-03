Arpal: in arrivo aria fredda dall’Est, raffiche fino a 110 km/h. Le previsioni

“Un flusso di correnti nord-occidentali in quota garantisce condizioni ben soleggiate sulla Liguria con ventilazione di caduta dai rilievi alpini ed appenninici e conseguenti bassi valori di umidità. Da metà settimana è probabile l’ingresso di aria molto fredda dall’Est Europa che potrebbe determinale una fase più instabile sulla Liguria e di stampo tipicamente invernale”.

Lo hanno riferito i responsabili di Arpal. Per quanto riguarda il vento ecco le previsioni degli esperti meteo dell’agenzia regionale ligure.

“OGGI: venti rafficati settentrionali con valori di burrasca (60-75 km/h), in particolare su B,E e più irregolari su C e parte orientale di A, anche superiori sui rilievi (90-110 km/h) e agli sbocchi vallivi (80-90 km/h), fino a forti (50-60 km/h) altrove. Tendenza a graduale attenuazione nel corso della giornata a partire da A,D e in tarda serata sulle restanti zone.

DOMANI: nelle prime ore venti ancora localmente forti settentrionali (50-60 km/h) su B, in attenuazione. Nelle ore centrali, venti da est/nord-est in rinforzo su A con valori localmente forti (40-50 km/h) sui capi esposti. In serata, nuovo generale rinforzo della ventilazione settentrionale con valori fino a forti (50-60 km/h) su A,B e sui rilievi.

GIOVEDI’ 18: venti settentrionali localmente forti (50-60 km/h) su A,B, in attenuazione nel corso della mattinata”.

Stamane sulla Liguria il cielo è sereno ovunque.

I venti sono settentrionali, forti anche con raffiche di burrasca (toccati i 102.2 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori-Genova e i 98.3 a Casoni di Suvero-Zignago, La Spezia) mentre il mare è tra mosso e molto mosso.

Ecco le temperature minime registrate nelle quattro province: Savona-Sassello -4.0, Imperia-Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte) -3.0, Genova-Pratomollo (Borzonasca) -1.9, La Spezia-Padivarma (Beverino) -1.8.

Ecco le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 11.5, Savona Istituto Nautico 10.2, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.8, La Spezia 7.6.