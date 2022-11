Arpal: da stasera a domani avviso meteo per vento di burrasca. Le previsioni

“Con l’arrivo di una perturbazione da Ovest, dalla serata di oggi è atteso un rinforzo dei venti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte in particolare sul settore centrale e la parte più orientale del Ponente regionale. Le raffiche potranno raggiungere e superare i 100 km/h in particolare sui crinali e agli sbocchi delle valli più esposte. I venti sono previsti in attenuazione a metà della giornata di domani”.

Lo hanno comunicato stamane i responsabili di Arpal, che hanno emesso un Avviso meteo. Ecco le previsioni.

OGGI. L’arrivo di una perturbazione atlantica porta nel pomeriggio un rapido peggioramento con precipitazioni diffuse deboli o moderate in estensione da Ponente verso Levante ed in intensificazione la sera. Le piogge saranno associate a rovesci o temporali di intensità anche forte su BCE, moderata su AD. Venti da Sud 50-60 km/h rafficati su B e sui crinali di DE, in rotazione da Nord la sera.

DOMANI. Piogge diffuse nella notte associate a rovesci o temporali moderati su AD, forti su BCE con quantitativi cumulati significativi su BCE. Locali deboli nevicate/spolverate nevose su DE sopra i 600-800m e nell’interno di C sopra i 1000m. Repentino ingresso di venti da Nord dalle prime ore della notte fino a 60-80km/h con rinforzi e raffiche oltre i 100km/h soprattutto sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte di AB. Attenuazione dei fenomeni dalle ore centrali. Moto ondoso in aumento per onda lunga da Sud-Ovest, mareggiata su BC la sera

MERCOLEDI’ 23. Mareggiata da Sud-Ovest su C con mare in scaduta nella notte.